Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Экспорт нефти из Казахстана через трубопровод в Азербайджане может быть увеличен в этом году. Астана планирует довести показатели до 1,7 млн тонн.

Казахстан рассматривает возможность нарастить размер транспортируемой нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан, передали в "КазМунайГаз".

Сообщается, что объем поставок должен достичь около 1,7 млн тонн в этом году.

Отметим, что в настоящий момент центральноазиатская республика экспортирует через Каспий до 1,4 млн тонн "черного золота".

Напомним, что договоренности о поставке нефти через Азербайджан были достигнуты между КМГ и SOCAR три года назад.

За минувший год центральноазиатская республика экспортировала более 83 млн тонн нефти, побив показатели позапрошлого года на 4%.