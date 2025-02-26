Вестник Кавказа

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт нефти из Казахстана через трубопровод в Азербайджане может быть увеличен в этом году. Астана планирует довести показатели до 1,7 млн тонн.

Казахстан рассматривает возможность нарастить размер транспортируемой нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан, передали в "КазМунайГаз". 

Сообщается, что объем поставок должен достичь около 1,7 млн тонн в этом году. 

Отметим, что в настоящий момент центральноазиатская республика экспортирует через Каспий до 1,4 млн тонн "черного золота". 

Напомним, что договоренности о поставке нефти через Азербайджан были достигнуты между КМГ и SOCAR три года назад. 

За минувший год центральноазиатская республика экспортировала более 83 млн тонн нефти, побив показатели позапрошлого года на 4%.

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