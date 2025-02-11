Казахстан запросил у России 10 млрд кубометров газа в год

Казахстанские энергетики рассказали о первом этапе переговоров с Россией об обеспечении газом севера и востока Казахстана. Астана запрашивает 10 млрд кубометров год.

Как рассказали в Минэнерго Республики Казахстан, государство планирует договориться с Россией о поставках газа. Текущий запрос Астаны – 10 млрд кубометров в год.

Уточняется, что Казахстан, будучи экспортером энергоресурсов, нуждается в обеспечении газом отдаленных от каспийского побережья областей – в первую очередь речь идет о граничащем с Россией казахстанском севере и расположенном в глубине материка востоке республики, включая ее столицу Астану.

"На сегодняшний день министерством ведутся переговоры с ПАО "Газпром" по поставкам товарного газа для газификации северных и восточных регионов страны: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей и Астаны"

– Минэнерго Казахстана

Пока что переговоры находятся на ранней стадии, когда ни цены на трубопроводные поставки российского газа в Казахстан, ни другие детали контракта еще не согласованы. Стороны планируют выйти на предварительные договоренности, затем утвердить техническую часть, после чего будут опубликованы данные по стоимости и срокам реализации проекта, пишет ТАСС.

Для российской газификации Казахстана понадобится проложить дополнительные трубопроводы – новые нитки газопровода "Сарыарка" либо подключиться к транзитному маршруту, прокачивающему российский газ в Китай. Второй сценарий предполагает согласование российско-казахстанского проекта с Пекином.