Зачем Ирану российский газ?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Иран занимает второе место в мире по запасам газа и выступает его нетто-экспортером. Тем не менее в этом году Москва и Тегеран активизировали обсуждение поставок в Иран российского газа. Расскажем, есть ли в этом проекте экономический смысл или это лишь блеф «Газпрома»?

Как появился проект поставок газа в Иран?

В последние месяцы диалог о расширении сотрудничества в области энергетики активизировали Россия и Азербайджан. В 2024 году на первом плане был вопрос возможного участия Азербайджана как посредника в транзите российского газа в Европу через Украину, но Киев, несмотря на все предлагаемые варианты, прекратил прокачку газа из России. Теперь основным проектом в газовой сфере, обсуждаемым Москвой и Баку, стал проект поставок газа в Иран.

17 января в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву Владимир Путин заявил о возможных поставках российского газа в Иран. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном, закрепляющий стратегический статус отношений. После 2022 года российско-иранские отношения активизировались во многих областях: и оборонные контакты, и опыт преодоления санкций. Но заявление Путина о возможных поставках российского газа в Иран стояло особняком, поскольку это был конкретный проект, в отличие от весьма общих пунктов российско-иранского договора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Газпром» не блефовал

Неожиданным заявление Путина выглядело еще и потому, что ранее информацию о поставках российского газа в Иран называли блефом «Газпрома». Впервые информация о проекте экспорта российского газа в Иран появилась во время визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в Тегеран 26 июня 2024 года. Тогда «Газпромом» в присутствии и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера был подписан Стратегический меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Документ стал результатом переговоров «Газпрома» и иранского руководства, которые прошли во время визита Миллера в Тегеран 15 мая прошлого года.

Показательно, что глава российского газового концерна отправился в Иран в те же дни, когда многочисленная российская делегация во главе с Владимиром Путиным поехала в Китай. Поэтому и появилась версия: «Газпром» пытается продемонстрировать Пекину, что у него есть варианты увеличения экспорта газа в другие страны, что станет альтернативой проекту «Сила Сибири-2». Последний обсуждается много лет, но стороны никак не могут выйти на подписание твердого коммерческого контракта. В пользу этой версии говорил тот факт, что в СМИ появилась информация о мощности обсуждаемого газопровода в Иран – около 50 млрд кубов, что повторяет мощность «Силы Сибири-2». Хотя иранские СМИ писали о 110 млрд кубов газа в год.

Со временем стало понятно, что проект поставок газа из России в Иран - не только попытка усилить переговорные позиции в рамках торга с Китаем о «Силе Сибири-2», но и реальный проект.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему газ пойдет через Азербайджан?

Маршрут газопровода пройдет через Азербайджан. Альтернативный маршрут – через Центральную Азию и Туркменистан - имеет две проблемы:

Туркменистан поставляет в Иран свой газ и конкуренты в виде России ему не нужны. Мощности газопровода Средняя Азия – Центр в зимний период используются фактически на максимуме в реверсном режиме, чтобы поставлять российский газ в Узбекистан.

У Баку же нет проблем с продажей своего газа: все добываемые объемы реализуются на внутреннем рынке, в Турции и в Европе. При этом все излишки выгодно отправлять именно на европейский рынок, где последние годы сохраняется высокая цена. А европейские политики и компании регулярно обращаются к Азербайджану с просьбой увеличить объемы поставок, чтобы закрыть дефицит, вызванный в том числе сокращением поставок российского газа. Поэтому на иранском рынке Россия и Азербайджан конкурировать не будут.

Азербайджану выгодно стать транзитером российского газа в Иран и с точки зрения экономики (он будет получать транзитные прибыли) и с точки зрения политики (статус транзитера повышает значимость страны во всем регионе). Кроме того, Азербайджан сможет оптимизировать работу своей газотранспортной системы: станут возможны своповые операции (в одном районе российский газ может быть направлен потребителям внутреннего рынка, а в другом собственный азербайджанский газ передан «Газпрому» в аналогичном объеме для экспорта в Иран).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем Ирану российский газ?

Иран занимает второе место в мире по запасам газа. По данным Energy Institute, Россия находится на первом месте в мире по запасам газа – 37,4 трлн куб. м., а Иран – на втором с 32,1 трлн куб. м. газа.

Более того, Иран выступает нетто-экспортером газа, продавая в другие страны (Турция, Ирак) больше, чем сам покупает (у Туркменистана).

Разгадка в особенностях газовой отрасли Ирана. Основные месторождения ИРИ сосредоточены на юге. Кроме того, второе место в мире по запасам Иран занимает благодаря тому, что на его территории находится часть крупнейшего в мире газового месторождения, которое в ИРИ называют «Южный Парс». Оно расположено в акватории Персидского залива и делится между Ираном и Катаром (это позволяет Катару занимать третье место в мире по запасам газа, но он называет месторождение «Северный купол»). Также Иран почти не имеет крупных хранилищ газа.

Таким образом, зимой при снижении температуры Ирану приходится резко увеличивать ежесуточную добычу для удовлетворения возрастающего спроса и прокачивать газ с юга на север (как правило в район Тегерана). Для работы в таком режиме приходится держать в резерве большие мощности добычи газа на месторождениях и строить дополнительные газопроводы, чтобы они могли нарастить объем ежесуточной прокачки во время отопительного сезона.

Российский газ нужен Ирану именно для покрытия зимних пиков потребления, чтобы удовлетворять возрастающий спрос не только за счет собственной добычи, но и за счет импорта. Это позволит оптимально использовать собственную ресурсную базу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объемы поставок

Однако объемы импорта для таких целей будут небольшими. Вероятно, на первом этапе можно говорить только о 2-3 млрд куб. м. газа в год. Да и цены на газ в Иране ниже? чем в Европе, поэтому вряд ли новый для «Газпрома» рынок сбыта компенсирует падение экспорта в Европу или заменит «Силу Сибири-2». С другой стороны крупных инвестиций в новый проект также делать не придется - газопроводы между Россией, Азербайджаном и Ираном уже существуют.

Поставки более крупного объема газа из России в Иран – 20, 30, 50 млрд куб. м. возможны только в случае дальнейшего экспорта в третьи страны, когда Иран будет выступать в качестве транзитера. Однако в таком проекте возникнет много проблем.

Тегеран и сам бы хотел экспортировать газ в Пакистан и далее в Индию. Но достроить газопровод до этих рынков не удалось. Поэтому Иран будет воспринимать Россию как конкурента и не станет пропускать ее газ. Сама Индия не спешит подписывать долгосрочные договоры на поставку газа, так как его потребление растет сравнительно небольшими темпами, что позволяет закрывать спрос преимущественно с помощью импорта СПГ. Если Индия решит наладить импорт трубопроводного газа, она будет пытаться устроить конкуренцию между Россией, Ираном и Туркменистаном. Все это приведет к снижению цен. А для России вопрос цены даже более чувствителен, чем для других игроков, так как у нее более длинное транспортное плечо (добыча ведется преимущественно в ЯНАО).

Таким образом, пока проект поставок российского газа в Иран стоит воспринимать именно как небольшой по объему, исключительно для удовлетворения спроса во время пиковых периодов потребления.