Россия готова продавать газ в Иран

Иран в скором времени может войти в число экспортеров российского газа, заявил на ВЭФ президент России. По словам Владимира Путина, это будет выгодно для обеих сторон.

Россия вполне может наладить поставки газа в Иран, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, просьбы от Ирана о поставках газа из России поступают уже давно.

"Ну тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, я имею в виду, что рынки огромные"

– Путин

Глава государства добавил, что соседи Ирана также испытывают "колоссальную потребность" в газе.

Российский лидер сообщил, что поставки газа будут наращиваться Газпромом и за счет осваивания новых рынков, и благодаря увеличению внутренних потребностей за счет роста экономики России.