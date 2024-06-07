Поставки российского газа в Центральную Азию выросли в два раза

Поставки газа из России в страны Центральной Азии удвоились с начала года, информирует "Газпром". Газ поставляется в Узбекистан и Киргизию транзитом через Казахстан.

Российский "Газпром" с начала года увеличил вдвое поставки газа в страны Центральной Азии, рассказал глава компании Алексей Миллер.

"Эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане. И это открывает для нас новые возможности. Только за январь - август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза"

– Алексей Миллер

Сегодня российское "голубое топливо" идет в Узбекистан транзитом через Казахстан на максимальном уровне, отметил он. Потребность стран ЦА в энергоресурсах быстро растет.

"Например, сейчас заявки, которые мы удовлетворяем для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу "Средняя Азия - Центр" на максимальном технически возможном уровне… На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода"

– Миллер

Также увеличивается потребность в газе в Киргизии, соглашение о поставках в республику газа из России была заключено в июне этого года. В Киргизии вдвое за 10 лет вырос уровень газификации, а также при участии "Газпрома" была реконструирована и расширена газотранспортная система.

Чтобы удовлетворить спрос республик ЦА в газе, российская сторона подписала с Казахстаном соглашение о транзите, сроком действия до 2040 года. Для дальнейшего увеличения поставок будет проведено расширение выделенного маршрута в рамках газопровода "Средняя Азия - Центр".