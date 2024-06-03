Россия будет поставлять больше газа в Узбекистан

Поставки российского газа в Узбекистан будут увеличены в скором времени. Контракт о подготовке инфраструктуры на территории Казахстана был подписан сегодня на ПМЭФ-2024.

Москва и Астана документально закрепили договоренность об увеличении поставок российского газа в Узбекистане, соответствующие контракты были подписаны сегодня на ПМЭФ.

Стороны согласовали план мероприятий, в ходе которых магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр 4" будет подготовлен к увеличению транзита газа из России в Узбекистан, передает РИА Новости.

С российской стороны подпись поставил глава Газпрома Алексей Миллер. С казахстанской стороны документы подписал первый вице-премьер Роман Скляр.

Напомним, изначально Москва и Ташкент договорились о транзите 2,8 млрд кубометров российского "голубого топлива" в год. Весной стало известно, что объемы поставок будут увеличены в несколько раз. Речь идет об 11 млрд кубометров.

Ранее президент России заявил, что Северный Казахстан нуждается в поставках российского газа. По словам Владимира Путина, Астане будет проще договориться о поставках с Россией, чем прокладывать дорогостоящую инфраструктуру для своего газа.

Ранее стало известно, что поставки газа из РФ в северную часть Казахстана обсуждаются сторонами, сейчас обсуждается цена.