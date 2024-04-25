Российский газ нужен в Казахстане – президент

Президент РФ прокомментировал возможные поставки российского газа в Казахстан. По словам Владимира Путина, северной части этой страны нужно российское "голубое топливо".

Казахстан будет получать газ из России, об этом сообщил российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что в скором времени начнутся поставки российского газа не только в Узбекистан, но и в Казахстан.

"Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях"

– глава государства

Российский лидер пояснил, что, хотя Казахстан сам относится к числу стран-производителей газа, достаточно обширные его области продолжают нуждаться в поставках из-за отсутствия инфраструктуры.

Путин уточнил, что наладить поставки из России будет и проще, и менее затратно, так как в противном случае Казахстану придется строить новые газопроводы, которые обойдутся в миллиарды долларов.

В прошлом месяце посол РК в России Даурен Абаев сообщил о планах Астаны приступить к закупкам газа у России. В интервью ТАСС дипломат уточнил, что сейчас стороны ведут переговоры, предметом которых является цена.

Сейчас Казахстан осуществляет транзит российского газа в Узбекистан – между Москвой и Ташкентом действует договоренность о поставках 2,8 млрд кубометров в год, однако в марте стало известно, что его объем планируется нарастить до 11 млрд. В связи с этим Казахстан заявлял о модернизации необходимой инфраструктуры.

Кроме того, Путин в целом высоко оценил уровень сотрудничества России и Казахстана. По его словам, ничто не осложняет отношения Москвы и Астаны.

"У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические, стратегические отношения. Что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова"

– Путин

Глава государства уточнил, что имеет в виду и торгово-экономические связи, которые уверенно растут.