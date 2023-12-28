Вестник Кавказа

Газпром рекордно увеличивает запасы газа в подземных хранилищах

Газпром рекордно увеличивает запасы газа в подземных хранилищах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К следующей зиме ПХГ Газпрома будут заполнены до рекордно высокого уровня. Запасы газа в хранилищах превысят 73 млрд кубометров.

В "Газпроме" приняли решение нарастить резервные запасы газа в подземных хранилищах до рекорда - 73,034 млрд куб м. Столько газа планируется закачать в ПХГ к зиме.

"По решению правления компании к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года оперативный резерв газа в российских хранилищах будет увеличен до 73,034 миллиарда кубометров. Таким образом, будет достигнуто новое рекордное значение"

– Газпром

В минувший осенне-зимний сезон на внутренний рынок было поставлено рекордное количество газа, на 5% выше сезона 2022-2023 годов. В сезоне 2024-2025 максимальная производительность ПХГ сохранится на прошлогоднем уровне и составит 858,8 млн куб м/сутки.

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