Газпром готов к увеличению спроса на газ в мире

Спрос на газ возрастет более чем на 40% в ближайшие 25 лет. В "Газпроме" готов к такому развитию событий.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о том, насколько вырастет спрос на природный газ на мировом рынке в ближайшие десятилетия.

"Что касается использования газа в мире. Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43%. И самое главное, что мы с вами к этому готовы"

– Миллер

Он добавил, что компания сотрудничает с заинтересованными странами, активно идет развитие связей на Восток. Ведется работа с Китаем, вскоре планируется заключить 15-летние контракты со странами Центральной Азии.