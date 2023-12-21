Россия нарастит газовое сотрудничество со странами Центральной Азии. Будущим летом на ПМЭФ "Газпром" подпишет контракты на 15 лет с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном.

В середине 2024 года будут заключены 15-летние контракты между российским "Газпромом" и Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, об этих планах сообщил Алексей Миллер.

Реализация второго этапа увеличения мощностей газопровода "Средняя Азия-Центр" началась в очень короткие сроки, заметил он. К 1 ноября 2025 года "Газпром" планирует начать поставки газа в гораздо более значительных объемах по данному маршруту. К тому времени компания заключит 15-летние контакты со странами региона, добавил Миллер.

"Среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме"

– глава компании

Поставки российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан стартовали этой осенью и в декабре вышли на максимальные возможности трубопровода. Поставки выросли вдвое от контрактных обязательств по просьбе принимающей стороны - в Узбекистане ударили морозы.

Газовое сотрудничество России, Казахстана, Узбекистана стало темой отдельной беседы президентов трех стран на встрече лидеров СНГ в Петербурге 26 декабря. На следующий день Владимир Путин провел встречу с Алексеем Миллером.