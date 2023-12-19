Россия вдвое нарастила поставки газа в Узбекистан

Российский газ в Узбекистан сейчас идет в объеме, вдвое превышающим контрактные обязательства, трубопровод загружен на максимум, поделился глава "Газпрома" во время встречи с российским президентом.
"В Узбекистан в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. И в настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр"
– Алексей Миллер
Транзитные поставки
Из РФ "голубое топливо" идет в Узбекистан с октября этого года, поставки производятся транзитом через территорию Казахстана. В год в республику, согласно договору, будет поступать порядка 2,8 млрд куб м.