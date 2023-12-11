Новые запасы газа обнаружены в Узбекистане

Компания "Узбекнефтегаз" продолжает искать новые месторождения газа в стране. Благодаря этим работам удалось добыть дополнительно почти 4,5 млрд кубометров "голубого топлива".

Геологические исследования по поиску новых газовых месторождений не прекращаются в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе посещения президентом АО "Узбекнефтегаз".

Шавкату Мирзиееву сообщили, что, помимо поддержания добычи на уже действующих месторождениях, идет активный поиск новых запасов.

"В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 км до 4-5 км. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья"

– пресс-служба главы государства

Президенту также рассказали о привлечении к разведке международной компании, благодаря ее участию удалось обнаружить ряд перспективных участков.

В 2024 году работы будут продолжены. Сейсмические изыскания проведут на площади 3,5 тыс кв км, планируется также пробурить новые скважины для разведки.

Отметим, что в ходе мероприятия обсуждался возможный переход к бурению на 6-7 км, при котором используются современные технологии.