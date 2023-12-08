Поставки российской нефти в Узбекистан могут увеличиться

В Минпромторге РФ сообщили о готовности нарастить нефтяной экспорт в Узбекистан. Москва также готова поддержать инициативы Ташкента по освоению ресурсов.

Руководитель российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия намерена нарастить нефтяной экспорт в Узбекистан.

По его словам, сейчас страны сотрудничают в области стандартизации и метрологии. Кроме того, ведется диалог о возможной модернизации испытательных лабораторий в Узбекистане.

Он также отметил, что Москва готова поддерживать инициативы Ташкента по освоению минерально-сырьевых ресурсов.

Мантуров подчеркнул, что успех проектов в разведке углеводородов в акватории Аральского моря и положительные итоги сейсморазведки подтверждают потенциал открытия крупных месторождений в Узбекистане.