Поставки российской нефти в Узбекистан могут увеличиться

В Минпромторге РФ сообщили о готовности нарастить нефтяной экспорт в Узбекистан. Москва также готова поддержать инициативы Ташкента по освоению ресурсов.
Руководитель российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия намерена нарастить нефтяной экспорт в Узбекистан.
По его словам, сейчас страны сотрудничают в области стандартизации и метрологии. Кроме того, ведется диалог о возможной модернизации испытательных лабораторий в Узбекистане.
Он также отметил, что Москва готова поддерживать инициативы Ташкента по освоению минерально-сырьевых ресурсов.
Мантуров подчеркнул, что успех проектов в разведке углеводородов в акватории Аральского моря и положительные итоги сейсморазведки подтверждают потенциал открытия крупных месторождений в Узбекистане.
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