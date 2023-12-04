Вестник Кавказа

"Газпром нефть" пробурил скважину в Узбекистане за 58 дней

"Газпром нефть" пробурил скважину в Узбекистане за 58 дней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские специалисты приступили к оптимизации бурения скважин в Узбекистане. Новую скважину на Шуртане удалось пробурить за 58 вместо 88 дней.

Российская компания "Газпром нефть" досрочно завершила бурение скважины на месторождении в Узбекистане.

"Специалисты "Ноябрьскнефтегаза" уже завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане. При плановом сроке 88 суток скважина была пробурена за 58 суток"

– гендиректор предприятия "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Алексей Огородов

Новая скважина создана специалистами на месторождении Шуртан в рамках соглашения с "Узбекнефтегазом". В октябре 2023 года российская и узбекистанская компании договорились о работах по оптимизации процесса бурения скважин в республике и создании центр управления бурением с использованием цифровых инструментов "Газпром нефти".

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