В Армении мигрантам из Карабаха выдают паспорта с местом рождения Азербайджан

Карабах это Азербайджан, в связи с этим в Армении жители, которые родились на азербайджанской территории, получают паспорта со страной рождения Азербайджан. Документы соответствуют международным стандартам.

В новых паспортах части граждан Армении страной рождения значится Азербайджан - это касается тех армян, которые родились на территории Карабахского экономического района АР.

В Армении идет процесс оформления паспортов мигрантам армянского происхождения, прибывшим в республику из Карабаха после восстановления территориальной целостности Азербайджана. В новых паспортах этой категории населения в графе "Место рождения" значится Азербайджан.

Документы оформляются в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), говорится в сообщении МВД Армении. Граждане могут столкнуться с проблемами при пересечении границ при несоответствия международным стандартам данным в паспорте.