Азербайджан создаст самые лучшие условия для возвращающихся в Карабахский экономический район

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в нескольких городах и селах возрождающегося после оккупации Карабахского экономического района. Туда ежемесячно возвращаются люди, вынужденные покинуть родные места во время карабахской войны. Теперь Азербайджан реализует там программу Великого возвращения.

Вчера Ильхам Алиев посмотрел, как ведутся строительные и восстановительные работы в Агдамском районе, а сегодня встретился с вернувшимися в село Баллыджа Ходжалинского района, восстановление которого вступило в завершающую стадию. 460 бывших переселенцев уже обосновалось в Баллыджа, где восстановлено 137 домов и еще около 60 будет восстановлено.

Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это видим каждый день. Долг государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. Сегодня это и моя главная обязанность как президента.

- Ильхам Алиев.

Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы возрождаем жизнь. То есть мы все делаем поэтапно, своими силами, нам никто не помогает. Только в рамках своих возможностей, опираясь на собственные силы, на возможности азербайджанского народа. Все строительно-восстановительные работы проводятся за счет государства, причем в короткие сроки

- президент Азербайджана.

Что касается восстановления Ходжалинского района, Ильхам Алиев заметил:

Восстановление города Ходжалы было нашим самым главным долгом. Потому что именно ходжалинцы больше всего пострадали от войны и оккупации, от тяжелой ситуации во время Первой Карабахской войны, против них был совершен геноцид. Поэтому вопрос освобождения Ходжалы всегда стоял на повестке дня. После окончания Второй Карабахской войны 10 ноября 2020 года все переселенцы знали, что мы не будем считать свою работу завершенной, пока не будет освобожден Ходжалы. От оккупантов были полностью освобождены не только Ходжалы, но и Ханкенди, Агдеринский, Ходжавендский и Аскеранский районы. Сотни сел уже ждут своих хозяев.

Село Баллыджа – десятый по счету населенный пункт, который был восстановлен и куда вернулись бывшие переселенцы, причем как как граждане, проживавшие до войне в регионе, так и их дети, внуки и правнуки.

Это еще раз показывает, насколько наш народ привязан к своей земле. Сегодня маленькие дети, или молодые люди, которые никогда не видели эти места, с энтузиазмом возвращаются, работают, строят, созидают. Во время многочисленных встреч с бывшими переселенцами, вернувшимися на свои земли, я всегда спрашиваю молодежь: «Не скучаете здесь?» Они говорят: «Нет, не скучаем». Потому что нас притягивает к себе родная земля, и это еще раз показывает, какими высокими нравственными качествами обладает наш народ.

- Ильхам Алиев.

Он заверил, что процесс восстановления будет продолжено, все дома отстроены, люди будут жить комфортно, счастливо, в безопасных условиях, и Азербайджанское государство будет делать все для этого.

Сегодня же президент Азербайджана принял участие в церемонии закладки Парка Победы в Ханкенди в память о героях войны. Такие парки будут созданы в нескольких регионах Азербайджана как символ силы и привязанности азербайджанцев к родной земле.

Также в Ханкенди Алиев заехал на швейную фабрику, работающую как азербайджано-узбекское совместное предприятие. Ее построили по поручению президентов двух стран для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества. Инвестиционная стоимость проекта - 11 миллионов манатов. На сегодняшний день инвестирована половина из этой суммы.

Когда фабрика заработает на полную мощность, там будет создан производственный участок для производства тканей на основе местного хлопкового сырья, обещают выпускать 3-5 миллионов штук разных трикотажных изделий в год, в том числе на экспорт. На предприятии будет создано 800 рабочих мест. Интересно, что сейчас при трудоустройстве предпочтение отдают рабочим, вернувшим на освобожденные от оккупации территории и проживающим в близлежащих районах.