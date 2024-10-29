Азербайджан нарастит инвестиции в Карабах с $11 млрд до $13,5 млрд

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в новогоднюю ночь рассказал о планах по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура и сообщил о заложенных в бюджет средствах на финансирование этих работ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении к азербайджанским гражданам рассказал о масштабах государственных вложений в глобальную программу возрождения Карабаха и Восточного Зангезура после их деоккупации.

Азербайджанский лидер отметил, что за 4 года, с 2021 по 2024 год, Баку выделил из бюджета более 19 млрд манатов ($11,2 млрд) на проекты всестороннего восстановления инфраструктуры, жилья и производств в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти вложения уже позволили вернуть на освобожденные земли порядка 10 тыс человек местного населения.

Ильхам Алиев уточнил, что всего в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас находится 30 тыс азербайджанских граждан. Две трети из них – это рабочие, которые отстраивают разрушенные за годы армянской оккупации населенные пункты, дороги, электростанции, заводы и другие объекты.

Президент Азербайджана объявил, что в этом году в азербайджанский бюджет заложены еще 4 млрд манатов ($2,35 млрд) на продолжение восстановительных работ. Таким образом, пятилетние вложения в возрождение Карабаха и Восточного Зангезура превысят $13,5 млрд.

Ильхам Алиев также обратил внимание, что освобожденные территории могли бы получать больше денег и быстрее восстанавливаться, если бы Баку не приходилось наращивать военные расходы на фоне активного перевооружения Армении внерегиональными игроками.

"Если бы этой гонки вооружений не было, то деньги были бы направлены в другие сферы – на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, на решение социальных проблем наших граждан. Скажу просто для сравнения: наши военные расходы в 2025 году составят 8,4 млрд манатов, а на Карабах и Восточный Зангезур мы выделим 4 млрд манатов. Все могло бы быть с точностью до наоборот"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер заверил, что в этом году число вернувшихся на родину в Карабах и Восточный Зангезур граждан значительно вырастет.