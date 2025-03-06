"Верхний Ларс" снова встал из-за погоды

Единственная автомобильная трасса, соединяющая Россию и Грузию, снова встала из-за мощного снегопада в горах Грузии - движение через пункт пропуста "Верхний Ларс" приостановили для всех видов транспорта.

Автомобилям, которые пытаются пересечь границу России и Грузии, снова придется пережидать непогоду – таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе двух стран прекратил пропускать все виды автомобилей из-за резкого ухудшения погоды, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

"Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии"

- ФТС России

Как пояснили в ведомстве, такое решение принято в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей по Военно-Грузинской дороге, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, ограничения будут действовать до особого распоряжения)", - передает РИА Новости.

Сколько продлятся снегопады, синоптики не сообщают – даже после их завершения дорожным службам потребуется время, чтобы расчистить снежные завалы, поэтому в ФТС посоветовали водителям учитывать этот фактор при планировании поездок.