Вестник Кавказа

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борец вольного стиля Гиви Мачарашвили принес Грузии очередную золотую медаль Чемпионата Европы в Словакии.

Грузинский вольник Гиви Мачарашвили в третий раз стал чемпионом Европы по борьбе. 

В финальном поединке Мачарашвили, выступающий в весовой категории 97 кг, встретился с россиянином Магомедом Курбановым, который выступал как нейтральный атлет. Грузин одержал победу со счетом 3:2. 

Также грузинский чемпион уверенно разобрался с венгром Ричардом Вегом, одолев соперника со счетом 10:0. 

В копилку достижений грузинской сборной также можно записать бронзовую медаль Владимира Гамкрелидзе, который выступает в весе до 79 кг.

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