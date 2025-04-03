Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Борец вольного стиля Гиви Мачарашвили принес Грузии очередную золотую медаль Чемпионата Европы в Словакии.

Грузинский вольник Гиви Мачарашвили в третий раз стал чемпионом Европы по борьбе.

В финальном поединке Мачарашвили, выступающий в весовой категории 97 кг, встретился с россиянином Магомедом Курбановым, который выступал как нейтральный атлет. Грузин одержал победу со счетом 3:2.

Также грузинский чемпион уверенно разобрался с венгром Ричардом Вегом, одолев соперника со счетом 10:0.

В копилку достижений грузинской сборной также можно записать бронзовую медаль Владимира Гамкрелидзе, который выступает в весе до 79 кг.