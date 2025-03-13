Вестник Кавказа

Россияне завоевали четыре золота на Чемпионате Европы по спортивной борьбе

Россияне завоевали четыре золота на Чемпионате Европы по спортивной борьбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские борцы завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на ЧЕ по борьбе в Словакии.

Первый день состязаний в рамках Чемпионата Европы по спортивной борьбе принес российской команде четыре золотых медали и одно серебро. 

Российские вольники добыли медали в разных весовых категориях. Золото завоевали Начын Монгуш (весовая категория – до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг).

Магомед Курбанов принес в копилку российской команды серебро в весе до 97 кг. 

Отметим, что турнир проходит в Словакии, российские борцы выступают как нейтральные атлеты.

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