Россияне завоевали четыре золота на Чемпионате Европы по спортивной борьбе

Российские борцы завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на ЧЕ по борьбе в Словакии.

Первый день состязаний в рамках Чемпионата Европы по спортивной борьбе принес российской команде четыре золотых медали и одно серебро.

Российские вольники добыли медали в разных весовых категориях. Золото завоевали Начын Монгуш (весовая категория – до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг).

Магомед Курбанов принес в копилку российской команды серебро в весе до 97 кг.

Отметим, что турнир проходит в Словакии, российские борцы выступают как нейтральные атлеты.