Вестник Кавказа

Эльнура Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе

Эльнура Мамедова стала чемпионкой Европы по борьбе
© Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Представительница сборной Азербайджана по борьбе завоевала золотую медаль чемпионата Европы – Эльнура Мамедова взяла награду высшего достоинства в весовой категории 53 кг.

Азербайджанская спортсменка взошла на высшую ступеньку пьедестала почета на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране. Такое сообщение опубликовала Федерация борьбы Азербайджана.

В нем говорится, что статус чемпионки Старого Света получила Эльнура Мамедова, которая выступает в весовой категории 53 кг.

В финальной схватке Мамедова встретилась с россиянкой Екатериной Карпушкиной. Азербайджанская спортсменка взяла верх над соперницей, со счетом – 3:0, и завоевала медаль высшей пробы.

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