Вестник Кавказа

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой по борьбе

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой по борьбе
© Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Спортсменка из Азербайджана завоевала высшую награду на чемпионате Европы по борьбе. Соревнования проходят в столице Албании.

На чемпионат Европы по борьбе, который идет в Тиране, золотую медаль завоевала 17-летняя Гюнай Гурбанова, представляющая Азербайджан, информирует Федерация борьбы АР.

На соревнованиях вечером во вторник определились первые призеры по женской борьбе.

Спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) победила в финале итальянку Аврору Руссо со счетом 4:0, и стала чемпионкой в своем дебютном матче на чемпионат Европы U23.

Азербайджанская спортсменка Асмар Джанкуртаран, выступающая в весовой категории 50 кг, взяла бронзовую медаль, она одолела соперницу из Турции Сонгюль Каваз со счетом 9:3.

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