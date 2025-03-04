Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой по борьбе

Спортсменка из Азербайджана завоевала высшую награду на чемпионате Европы по борьбе. Соревнования проходят в столице Албании.
На чемпионат Европы по борьбе, который идет в Тиране, золотую медаль завоевала 17-летняя Гюнай Гурбанова, представляющая Азербайджан, информирует Федерация борьбы АР.
На соревнованиях вечером во вторник определились первые призеры по женской борьбе.
Спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) победила в финале итальянку Аврору Руссо со счетом 4:0, и стала чемпионкой в своем дебютном матче на чемпионат Европы U23.
Азербайджанская спортсменка Асмар Джанкуртаран, выступающая в весовой категории 50 кг, взяла бронзовую медаль, она одолела соперницу из Турции Сонгюль Каваз со счетом 9:3.