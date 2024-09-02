Вестник Кавказа

Шахматистка из Азербайджана взяла "серебро" на чемпионате мира

Шахматистка из Азербайджана взяла "серебро" на чемпионате мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На чемпионате мира по шахматам серебряную награду завоевала азербайджанская спортсменка. Всего в турнире приняли участие более 200 шахматистов.

Шахматистка Аян Аллахвердиева, представляющая Азербайджан, вошла в число лучших на чемпионате мира U-20 в Черногории.

В 11-м туре Аян Аллахвердиева сыграла с Афруз Хамдамовой из Узбекистана, игра прошла вничью. Азербайджанская шахматистка завоевала серебряную медаль, получив 8 очков.

Всего участие в шахматном чемпионате приняли в Черногории свыше 200 спортсменов из 50 стран мира.

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