Шахматистка из Азербайджана взяла "серебро" на чемпионате мира

На чемпионате мира по шахматам серебряную награду завоевала азербайджанская спортсменка. Всего в турнире приняли участие более 200 шахматистов.

Шахматистка Аян Аллахвердиева, представляющая Азербайджан, вошла в число лучших на чемпионате мира U-20 в Черногории.

В 11-м туре Аян Аллахвердиева сыграла с Афруз Хамдамовой из Узбекистана, игра прошла вничью. Азербайджанская шахматистка завоевала серебряную медаль, получив 8 очков.

Всего участие в шахматном чемпионате приняли в Черногории свыше 200 спортсменов из 50 стран мира.