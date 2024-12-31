Вестник Кавказа

Боксеры из Азербайджана завоевали шесть медалей в Сербии

Боксеры из Азербайджана завоевали шесть медалей в Сербии
© Фото: Федерация бокса Азербайджана
Азербайджанские спортсмены завершили участие в международном турнире по боксу, девушки возвращаются домой с шестью медалями. Турнир прошел в Сербии.

Спортсменки из Азербайджана завоевали на международном турнире по боксу в Белграде шесть медалей.

Призерами стали Анаханым Исмайлова, весовая категория 48 кг, - "золото", Айнур Рзаева, категория более 81 кг, - "серебро", а также Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Эмили Рзаева (70 кг), которые заполучили бронзовые награды.

Завтра спортсменки, участвовавшие в соревнованиях, вернутся домой.

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