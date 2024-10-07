Азербайджанские тхэквондисты завоевали более 100 медалей в 2024 году

Более 100 медалей завоевали мастера тхэквондо из Азербайджана в 2024 году. Главной наградой года стало "серебро" 25-летнего Гашима Магомедова.

В Азербайджане подводят итоги спортивного года. Особенно успешным уходящий год стал для тхэквондистов республики, которые завоевали 104 медали. Об этом передали в Федерации таэквондо Азербайджана.

Важнейшей наградой года для Азербайджана стала серебряная медаль Гашима Магомедова, добытая на летних Олимпийских играх в Париже. Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов впервые в истории республики стали призерами Паралимпийских игр.

Имамеддин Халилов принес стране "золото" Паралимпийских иг, а Сабир Зейналов вернулся в Азербайджан с бронзовой медалью.

Всего тхэквондисты из Азербайджана добыли 27 золотых , 25 серебряных и 52 бронзовых медали на соревнованиях за год.