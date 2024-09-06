Гимнастки из Азербайджана завоевали медали международного турнира

Национальная команда Азербайджана по художественной гимнастике добыла медали разного достоинства на международном турнире. Соревнования прошли в Литве.

Гимнастки из Азербайджана выиграли пять наград на международном турнире Dalia Kutkaite Cup, передает пресс-служба Министерства молодежи и спорта республики.

"Золото" в упражнениях с булавами добыла Марьям Балогланова. Также девушка выиграла бронзовую награду в упражнении с мячом. Три серебряные медали в разных дисциплинах завоевала Азада Атакишиева.

Готовили спортсменок к соревнованиям Валентина Уклеинова и Назрин Джафарзаде.

Отметим, что в августе этого года представительница Азербайджана Захра Джафарова стала лучшей на турнире Alma Cup.