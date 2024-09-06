Вестник Кавказа

Гимнастки из Азербайджана завоевали медали международного турнира

Гимнастки из Азербайджана завоевали медали международного турнира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная команда Азербайджана по художественной гимнастике добыла медали разного достоинства на международном турнире. Соревнования прошли в Литве.

Гимнастки из Азербайджана выиграли пять наград на международном турнире Dalia Kutkaite Cup, передает пресс-служба Министерства молодежи и спорта республики. 

"Золото" в упражнениях с булавами добыла Марьям Балогланова. Также девушка выиграла бронзовую награду в упражнении с мячом. Три серебряные медали в разных дисциплинах завоевала Азада Атакишиева. 

Готовили спортсменок к соревнованиям Валентина Уклеинова и Назрин Джафарзаде.

Отметим, что в августе этого года представительница Азербайджана Захра Джафарова стала лучшей на турнире Alma Cup.

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