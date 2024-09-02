Вестник Кавказа

Дзюдоист из Азербайджана стал золотым медалистом на первенстве Европы

Дзюдоист из Азербайджана стал золотым медалистом на первенстве Европы
Дзюдоист Вусал Галандарзаде выиграл золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Азербайджан на турнире четыре награды.

В эстонском Таллине проходит европейское первенство по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях принимают участие азербайджанские спортсмены.

Дзюдоист Вусал Галандарзаде стал обладателем золотой медали в весе до 73 кг. В финальной схватке он одолел представителя Болгарии Димитара Господинова.

Ранее золотые награды в копилку Азербайджана принесли Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Одну серебряную медаль завоевал Низами Имранов (60 кг).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
860 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дзюдоистка из Азербайджана завоевала золото на Чемпионате Европы

Дзюдоистка из Азербайджана завоевала золото на Чемпионате Европы

Азербайджанский дзюдоист взял золото на Чемпионате мира

Азербайджанский дзюдоист взял золото на Чемпионате мира

Азербайджан представит 7 дзюдоистов на Чемпионат мира

Азербайджан представит 7 дзюдоистов на Чемпионат мира

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы