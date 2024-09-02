Дзюдоист из Азербайджана стал золотым медалистом на первенстве Европы

Дзюдоист Вусал Галандарзаде выиграл золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Азербайджан на турнире четыре награды.
В эстонском Таллине проходит европейское первенство по дзюдо среди юниоров. В соревнованиях принимают участие азербайджанские спортсмены.
Дзюдоист Вусал Галандарзаде стал обладателем золотой медали в весе до 73 кг. В финальной схватке он одолел представителя Болгарии Димитара Господинова.
Ранее золотые награды в копилку Азербайджана принесли Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Одну серебряную медаль завоевал Низами Имранов (60 кг).