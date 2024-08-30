Дзюдоистка из Азербайджана завоевала золото на Чемпионате Европы

Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров начался успешно для азербайджанских спортсменов. Кенуль Алиева взяла золотую медаль, Низами Имранов - серебряную.

Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева сегодня стала чемпионкой в весовой категории 48 кг на стартовавшем в эстонской столице ЧЕ по дзюдо среди юниоров.

В первый день чемпионата из шести азербайджанских спортсменов в финал вышли трое. Кенуль Алиева стала чемпионкой: в полуфинал ее вывела победа над румынской спортсменкой, затем она одержала верх над француженкой Морган Аннис и турчанкой Зилан Эртем. Алиева стала обладательницей золотой медали.

Азербайджанец Низами Имранов был удостоен серебряной медали в категории 60 кг. Он уступив победу Назару Вискову, представляющему Украину.

Спортсменка Фидан Ализаде также имеет шансы на золото. В финале (категория 57 кг) ей предстоит встреча с грузинской дзюдоисткой Нино Лоладзе.