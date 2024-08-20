Вестник Кавказа

Азербайджанские борцы завоевали две медали на чемпионате мира

Азербайджанские борцы завоевали две медали на чемпионате мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Азербайджана по борьбе заработала две награды на мировом первенстве среди юношей до 20 лет. В ее копилке оказались одна серебряная и одна бронзовая медали.

Борцы из Азербайджана завершили выступление на чемпионате мира U20 (среди спортсменов в возрасте до 20 лет), который проходил в Испании в городе Понтеведра.

На мировом первенстве атлеты из Азербайджана дважды поднимались на пьедестал почета.

Сегодня борец-классик Руслан Нуруллаев (весовая категория 72 кг) стал бронзовым призером ЧМ. В поединке за третье место он взял верх над спортсменом из Китая Вэньхао Ху.

А ранее серебряную награду завоевал Джоджу Самедов, выступающий в весовой категории 87 кг.

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