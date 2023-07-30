Вестник Кавказа

Азербайджанский борец завоевал бронзу на Чемпионате Мира

Азербайджанский борец завоевал бронзу на Чемпионате Мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский борец выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира. Чемпионате мира по борьбе среди юношей прошел в Аммане.

Азербайджанские спортсмены вновь подтвердили свой высокий уровень на чемпионате мира по борьбе среди юношей.

В этот раз особое внимание привлек юный борец Амрах Амрахов, который завоевал бронзовую медаль на этом престижном турнире, который прошел в Аммане.

На пути к бронзовой медали Амрах Амрахов стал победителем ряда турниров. Так, одним из ключевых моментов стал бой с болгарским спортсменом Калояном Ивановым. Эта схватка завершилась со счетом 9:0 в пользу Амрахова.

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