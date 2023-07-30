В Баку начинается борьба за Кубок мира по шахматам

Опубликовано: 11:00, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столице Азербайджана стартуют Кубки мира ФИДЕ среди мужчин и женщин, входящие в циклы чемпионатов мира. По три победителя каждого турнира получат путевки в турнир претендентов и турнир претенденток на шахматную корону.

В столице Азербайджана сегодня начинаются соревнования за Кубки мира ФИДЕ по шахматам, в общей сложности в турнире примут участие 309 игроков (206 в мужской секции и 103 в женской), которые разыгрывают по три путевки в турнир претендентов.

Открытый турнир организован по нокаут-системе, среди мужчин он пройдет в восемь кругов, среди женщин – в семь.

Рейтинг-фаворитами в мужском турнире заявлены Магнус Карлсен (Норвегия, 2835), Хикару Накамура (США, 2787), Фабиано Каруана (США, 2782), Ян Непомнящий (Россия, 2779), Аниш Гири (Нидерланды, 2775), Уэсли Со (США, 2769), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2747), Д. Гукеш (Индия, 2744), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2742) и другие звезды шахмат, сообщает сайт Федерации шахмат России.

Среди женщин в соревнованиях выступят чемпионка мира Цзюнь Вэньцзюнь (Китай, 2564), Александра Горячкина (Россия, 2557), Хампи Конеру (Индия, 2553), Екатерина Лагно (Россия, 2552), Александра Костенюк (Швейцария, 2532), Тань Чжунъи (Китай, 2523), Мария Музычук (Украина, 2511), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2511), Анна Музычук (Украина, 2504) и другие известные шахматистки.

В первом круге Кубка мира на старт выходят 156 участников, в Кубке мира среди женщин - 78 участниц. Со второго раунда к победителям стартовых поединков присоединятся соответственно 50 и 25 шахматистов с наивысшим рейтингом. Все мини-матчи состоят из двух партий с классическим контролем времени и тай-брейка с укороченным контролем при необходимости. Общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 млн 834 тыс, женского – $676 тыс 250.

Азербайджан представлен рекордным количеством участников – 18. Причем, Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров и Гюнай Мамедзаде начнут выступление со второго этапа.

Первые партии первого круга будут сыграны сегодня, туры стартуют в 14:00 по московскому времени.