Организаторы представили логотип Кубка мира по шахматам в Баку

Опубликовано: 15:42, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Один из главных символов Баку, древний архитектурный памятник Азербайджана Девичья башня, в стилизованном виде украсил логотип Кубка мира по шахматам, который пройдет в столице Азербайджана с 30 июля по 25 августа.

Организаторы Кубка мира по шахматам, который столица Азербайджана примет 30 июля, сегодня представили общественности официальный логотип предстоящего соревнования: в нем использованы элементы главного символа Баку. Также в логотипе присутствуют элементы шахматной ладьи.

Ожидается, что в открытом зачете предстоящего Кубка мира среди мужчин примут участие 206 шахматистов, а в женском зачете – 103 шахматистки. Трое из призеров получат путевки в турнир претендентов 2024 года. Призовой фонд бакинского Кубка мира составляет $2,5 млн, передает Sputnik Азербайджан.

Также Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала окончательный состав участников турнира и жеребьевку первого раунда. Как стало известно по ее итогам, ведущие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов и Гюнай Мамедзаде благодаря своему высокому рейтингу вступят в игру со второго раунда, а Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Ниджат Абасов и Васиф Дурарбейли в первом раунде сыграют с не самыми сильными соперниками.

Любопытно, что в шахматных баталиях в Баку примет участие бывший чемпион мира и лидер мирового рейтинга норвежский шахматист Магнус Карлсен: в Кубке мира победу еще не одерживал.

Напомним, Баку принимает Кубок мира по шахматам во второй раз - в 2015 году победителем в нем стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.