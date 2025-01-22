Вестник Кавказа

Переговоры США и Ирана. Роль России на Ближнем Востоке. Планы Израиля на новый конфликт

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с президентом Центра ближневосточных исследований Мурадом Садыгзаде новости региона Ближнего Востока за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с президентом Центра ближневосточных исследований Мурадом Садыгзаде ситуацию на Ближнем Востоке, переговоры США и Ирана по ядерной проблеме, роль России в ближневосточном процессе и вероятность новой крупной войны в регионе.

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