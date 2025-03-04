Порт Актау не справляется с потоком перевозок по Срединному коридору

Власти Казахстана приняли решение расширить инфраструктуру порта Актау, чтобы увеличить его возможности по пропуску выросшего грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

С апреля 2023 года на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Срединный коридор) резко выросло число контейнерных перевозок, и это наглядно продемонстрировало несовершенство его инфраструктуры и наличие регуляторных ограничений, сообщил начальник отдела по коммерческой работе AO "Национальная компания Актауский морской торговый порт" Ануар Немышов.

"В 2024 году общий объем контейнеров, обработанных в порту Актау в рамках ТМТМ, достиг 54 923 двадцатифутовых эквивалентов. Это более чем в три раза превышает показатели 2023 года, когда было обработано 16 387 ДФЭ"

- Ануар Немышов

Столь значительный рост грузоперевозок обнажил целый ряд проблем, которые были не столь заметны при небольшом трафике: это низкий уровень цифровизации и несовершенство транспортной инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к нынешним реалиям, передает АЗЕРТАДЖ.

В скором времени здесь будет предпринят ряд мер, которые призваны оптимизировать контейнерные перевозки и повысить пропускную способность морской гавани. В частности, на базе порта будет построен новый контейнерный хаб, который станет связующим звеном для транспорта, а также в акватории порта и подходного канала будут проведены дноуглубительные работы – необходимость в них созрела из-за продолжающегося обмеления Каспийского моря.

Также будут проведены реконструкция причала номер 12, удлиннение причала номер 3, обновление парка перегрузочной техники и восстановление нефтеналивных причалов, добавил Ануар Немышов.

Напомним, в конце минувшего 2024 года глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев рассказал, что за 10 месяцев объем перевозок по Срединному коридору вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза, и объем перевозок неуклонно растет, особенно - объем контейнерных перевозок из Китая через Казахстан, Азербайджан и Грузию в Европу. Всего железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн т грузов, по морскому пути – 6,3 млн т, добавил министр.