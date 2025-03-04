Вестник Кавказа

Порт Актау не справляется с потоком перевозок по Срединному коридору

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана приняли решение расширить инфраструктуру порта Актау, чтобы увеличить его возможности по пропуску выросшего грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

С апреля 2023 года на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Срединный коридор) резко выросло число контейнерных перевозок, и это наглядно продемонстрировало несовершенство его инфраструктуры и наличие регуляторных ограничений, сообщил начальник отдела по коммерческой работе AO "Национальная компания Актауский морской торговый порт" Ануар Немышов.

"В 2024 году общий объем контейнеров, обработанных в порту Актау в рамках ТМТМ, достиг 54 923 двадцатифутовых эквивалентов. Это более чем в три раза превышает показатели 2023 года, когда было обработано 16 387 ДФЭ"

- Ануар Немышов

Столь значительный рост грузоперевозок обнажил целый ряд проблем, которые были не столь заметны при небольшом трафике: это низкий уровень цифровизации и несовершенство транспортной инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к нынешним реалиям, передает АЗЕРТАДЖ.

В скором времени здесь будет предпринят ряд мер, которые призваны оптимизировать контейнерные перевозки и повысить пропускную способность морской гавани. В частности, на базе порта будет построен новый контейнерный хаб, который станет связующим звеном для транспорта, а также в акватории порта и подходного канала будут проведены дноуглубительные работы – необходимость в них созрела из-за продолжающегося обмеления Каспийского моря.

Также будут проведены реконструкция причала номер 12, удлиннение причала номер 3, обновление парка перегрузочной техники и восстановление нефтеналивных причалов, добавил Ануар Немышов.

Напомним, в конце минувшего 2024 года глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев рассказал, что за 10 месяцев объем перевозок по Срединному коридору вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза, и объем перевозок неуклонно растет, особенно - объем контейнерных перевозок из Китая через Казахстан, Азербайджан и Грузию в Европу. Всего железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн т грузов, по морскому пути – 6,3 млн т, добавил министр.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Израиль наладят автомобильные грузоперевозки

Азербайджан и Израиль наладят автомобильные грузоперевозки

Развитие Срединного коридора превратит Центральную Азию в транзитный хаб

Развитие Срединного коридора превратит Центральную Азию в транзитный хаб

У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

Иран нарастит грузоперевозки с Туркменистаном

Иран нарастит грузоперевозки с Туркменистаном

Запрет движения фур могут ввести в Ставрополе

Запрет движения фур могут ввести в Ставрополе

В Азербайджане вырос объем грузоперевозок по железной дороге

В Азербайджане вырос объем грузоперевозок по железной дороге

Трасса &quot;Таврида&quot; под Севастополем до конца года будет закрыта для грузовиков

Трасса "Таврида" под Севастополем до конца года будет закрыта для грузовиков

С начала года Азербайджан перевез по морю почти полмиллиона тонн грузов

С начала года Азербайджан перевез по морю почти полмиллиона тонн грузов

Премьер Казахстана рассказал о росте перевозок по ТМТМ

Премьер Казахстана рассказал о росте перевозок по ТМТМ

Обмеление Каспия сократило возможности портов

Обмеление Каспия сократило возможности портов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы