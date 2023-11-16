Транскаспийский маршрут наращивает грузоперевозки

За 10 месяцев текущего года объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза, сообщил сегодня глава Минтранса Казахстана.

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) неуклонно растет, причем наиболее значительно вырос объем контейнерных перевозок из Китая через Казахстан, Азербайджан и Грузию в Европу, сообщил сегодня на совещании по вопросам развития Мангистауской области министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, сообщает пресс-служба правительства.

За 10 месяцев текущего 2024 года общий объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза, доложил министр, передает Sputnik Казахстан.

Всего железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути – 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году, отметил Карабаев.

Напомним, Казахстан наращивает транзит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, связывающему Китай с Европой – количество грузов, перевозимых по транспортной артерии, с начала года выросло в 20 раз. Сегодня казахстанско-китайский терминал в сухом порту Сианя формирует 30% контейнерных поездов в Европу через Казахстан, с начала года по нему прошли 200 составов, а завершение строительства контейнерного хаба в порту Актау еще больше усилит позиции Казахстана в международной логистической системе и откроет для страны новые перспективы, увеличив привлекательность и объемы перевозок по ТМТМ.