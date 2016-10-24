По Транскаспийскому маршруту отправился 300-й контейнерный поезд

Из Китая в Азербайджан через Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту отправился юбилейный, 300-й в нынешнем году контейнерный поезд – это новый рекорд по транзитным перевозкам.

Сегодня из казахстанско-китайского терминала в Сиане (КНР) вышел юбилейный, 300-й контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который взял курс на Азербайджан через Казахстан.

Новый транспортный коридор, который пока набирает обороты, уже стал ключевым, показав быструю и эффективную связь между Китаем и Европой. Цифры говорят сами за себя: если в прошлом году транзитом по ТМТМ прошли 11 контейнерных поездов, то с начала этого года - уже 300, а значит, эффективность маршрута стремительно растет, передает Sputnik Казахстан.

Терминал в Сиане, созданный благодаря сплоченной работе АО "НК "Казахстан темир жолы" с железнодорожными и портовыми администрациями Китая, Азербайджана и другими участниками ТМТМ, уже стал важным логистическим узлом, показавшим отличные результаты - объем перевозок из Китая превысил 27 тыс контейнеров, что в 25 раз больше, чем годом ранее.

Огромную роль в эффективной работе играют и ключевые партнеры маршрута - ADY Express (Азербайджан) и Xi'anFree Trade Port (Китай).