Вестник Кавказа

Казахстанские железнодорожники в 20 раз нарастили транзит по ТМТМ

Торжественная отправка контейнерного поезда Китай – Европа по ТМТМ
© Фото: пресс-служба АО “Казахстан темир жолы“
Казахстан наращивает транзит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, связывающему Китай с Европой – количество грузов, перевозимых по транспортной артерии, с начала года выросло в 20 раз.

Из китайского Сианя сегодня торжественно отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Он пройдет по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Алтынколь, Актау, Баку, Поти, Бургас, Белград и Гамбург до Будапешта, куда доставит 55 40-футовых контейнеров.

Поезд, который преодолеет путь в 7 тыс км из Сианя в Баку за 8-11 дней, а затем отправится из азербайджанской столицы в Будапешт, отправляли в путь железнодорожные администрации Китая, Казахстана, Азербайджана и Грузии: в целом в пути состав проведет 25 дней, что значительно сокращает сроки доставки товаров из Поднебесной в Европу, отметили в казахстанской компании "Казахстан темир жолу" (КТЖ), передает Sputnik Казахстан.

Сегодня казахстанско-китайский терминал в сухом порту Сианя формирует 30% контейнерных поездов в Европу через Казахстан, с начала года по нему прошли 200 составов, а завершение строительства контейнерного хаба в порту Актау еще больше усилит позиции Казахстана в международной логистической системе и откроет для страны новые перспективы, увеличив привлекательность и объемы перевозок по ТМТМ, добавили в КТЖ.

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