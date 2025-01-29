Премьер Казахстана рассказал о росте перевозок по ТМТМ

За 6 лет объемы перевозок по Срединному коридору выросли в 6 раз. Такие данные в статье приводит премьер-министр Казахстана.

Объемы перевозок по Срединному коридору или Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличились в 6 раз за последние 6 лет, рассказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в статье на соответствующую тему.

"За счет проводимых работ по модернизации транспортной инфраструктуры объем транзитного потока по ТМТМ с 2019 года вырос в шесть раз (4,5 млн тонн в 2024 году), а экспорт казахстанской продукции увеличился в 12 раз"

- Олжас Бектенов

Дополнительный толчок к развитию маршрута дало строительство дороги Астана-Аркалык-Тургай-Иргиз, подчеркнул премьер.

Он также передал, что с 2019 года перевозки по морю по Срединному коридору доскочили на 20%.