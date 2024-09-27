Вестник Кавказа

Грузия расширит свою часть Срединного коридора

Грузия расширит свою часть Срединного коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия планирует значительно увеличить пропускные возможности своего участка Срединного коридора. В Тбилиси ради этого намерены модернизировать железнодорожные пути.

В 2025 году Грузия увеличит пропускную способность Срединного коридора. Тбилиси планирует нарастить грузооборот по магистрали с 27 до 48 млн тонн, рассказал заместитель мнистра экономика Грузии Гурам Гурашвили. 

"В данный момент идет проект модернизации железной дороги, который завершится уже в этом году, и грузопроводимость вырастет с 27 до 48 миллионов тонн"

– Гурам Гурашвили 

Сообщается, что специалисты транспортного комплекса Грузии к настоящему моменту почти завершили расширение трассы Восток-Запад, а также закончили комплексную модернизацию участка железной дороги Марабда-Карцахи длиной 180 км, которая является частью пути Баку-Тбилиси-Карс. 

Отмечается, что мероприятия по модернизации путей проводятся в рамках пятилетнего плана, намеченного при участии Турции, Азербайджана и Казахстана. 

Напомним, что Срединный коридор является одним из важнейших транспортных проектов региона. Транспортный маршрут из Китая в Европу проходит через Казахстан, Каспий, территории Азербайджана, Грузии, Турции. 

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