Вестник Кавказа

Иностранные силы сами уничтожили оппозицию в Грузии – Кобахидзе

Плакат к выборам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные силы сами уничтожили грузинскую оппозицию, и отметил хаос, который сейчас происходит в антиправительственных кругах.

Оппозиция в Грузии была уничтожена своими же покровителями – иностранными силами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что сейчас в грузинской оппозиции происходит полный хаос. Если она решит принять участие в будущих муниципальных выборах, то непременно проиграет.

"Несмотря на то, что они слабеют сами по себе, очень важно, чтобы мы активно продолжали заботиться о признании этих политических партий неконституционными"

- Ираклий Кобахидзе

В частности, речь идет о коллективном "Национальном движении". Премьер-министр подчеркнул, что Грузия не может спокойно выдохнуть, пока радикальная коалиция находится в официальной политике, и добавил, что агентура совсем не должна присутствовать в политическом спектре.

Напомним, что сейчас в Грузии ведет работу временная комиссия, которая занимается расследованием преступлений предыдущей власти, возглавляемой экс-президентом Михаилом Саакашвили и его партией "Единое национальное движение".

По итогам работы комиссии, правительство "Грузинской мечты" планирует подать иск в Конституционный суд и признать ЕНД незаконной. Таким образом, она выполнит одно из своих предвыборных обещаний.

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