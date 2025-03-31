Вестник Кавказа

Премьер Грузии обвинил иностранные силы в насилии в Тбилиси

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Кобахидзе возложил ответственность за сегодняшние события в центре грузинской столицы на зарубежные силы. По его словам, они пытаются спровоцировать насилие.

Иностранные силы по-прежнему пытаются разжечь ненависть в Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр республики.

"9 апреля – это день, когда иностранная сила совершила насилие против наших сограждан. В то же время 9 апреля – это день, который объединил Грузию, день, когда любовь между грузинами победила ненависть. 9 апреля также является днем, когда идея свободы одержала победу над рабством"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что именно по этой причине сегодня необходимо отгородиться от любого насилия, одержать победу над ненавистью и защитить идею свободы.

Глава правительства также обвинил иностранные силы в сегодняшней попытке спровоцировать насилие в Тбилиси.

Напомним, 9 апреля в Грузии отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости и День национального единства. В знак протеста против действий правящей партии демонстранты вышли к мемориалу возле здания парламента республики.

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