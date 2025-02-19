Кобахидзе назвал Зурабишвили просроченным продуктом

Премьер Грузии считает, что экс-глава государства Саломе Зурабишвили – просроченный продукт. По его словам, против нее выступили даже некоторые оппозиционные партии.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили – просроченный продукт. Такое заявление сделал 7 апреля премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Саломе Зурабишвили списывают, как и любой просроченный продукт, и этот процесс будет продолжаться. Даже определенные (оппозиционные) партии выступили против нее"

– глава правительства

Он напомнил, что они помогли Зурабишвили занять президентский пост семь лет назад.

"Мы помогли ей (стать президентом) в 2018 году, тогда определенное количество людей называли ее предательницей, и как только она предала свою родину, они объявили ее героем"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, Зурабишвили занимала пост главы грузинского государства с декабря 2018 года по декабрь 2024 года. В настоящее время этот пост занимает Михаил Кавелашвили.