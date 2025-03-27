Вестник Кавказа

В "Грузинской мечте" пообещали запретить ЕНД через суд

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В "Грузинской мечте" заявили, что направят в Конституционный суд страны иск с запретом деятельности "Единого национального движения".

Депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили заявил, что власти обязательно направят иск в Конституционный суд Грузии с требованием запретить "Единое национальное движение" (ЕНД). Саму партию Матикашвили назвал "преступным синдикатом". 

"Перед глазами общественности развернулся весь ужас, в котором, к сожалению, пришлось жить нашему населению, грузинской нации, до 2012 года. И на фоне всего этого вновь стал актуальным вопрос о том, чтобы эта радикальная так называемая политическая группа, которая на самом деле является преступным синдикатом, не присутствовала на политической арене Грузии"

– Давид Матикашвили

Ранее в "Мечте" заявили, что ЕНД не сможет участвовать в выборах, как и ее сателлитные политсилы.

Напомним, что основанная Саакашвили "ЕНД" прошла в парламент по итогам выборов, прошедших в октябре 2024 года, однако вместе с другими оппозиционными силами отказать признать легитимность голосования и войти в законодательный орган.

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