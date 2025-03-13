Госпереворот готовили в Кыргызстане

В Кыргызстане предотвратили попытку государственного переворота. Злоумышленники также планировали провокации против правоохранительных органов.

Попытку организации массовых беспорядков с целью государственного переворота пресекли в Кыргызстане, пишет пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

В ведомстве заявили, что удалось выявить факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем создания локальных конфликтов с последующими протестами и беспорядками.

В Комитете сообщили, что провокаторы планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку с последующей попыткой государственного переворота.

В ГКНБ также отметили, что все участники группы, готовившей беспорядки, установлены и задержаны, но один из идейных вдохновителей находится за пределами Кыргызстана.

По данным Госкомитета нацбезопасности, злоумышленники собирались снять провокационный видеоролик, а затем – распространить данный материал в социальных сетях.

В ведомстве пояснили, что видео должно было спровоцировать молодых людей по аналогии с прошлогодними событиями, которое потом привело бы к погромам в столице республики.

Помимо этого, преступники хотели устроить провокации против граждан Кыргызстана и правоохранителей. Подготовка к таким акциям велась из-за рубежа, идет поиск организаторов.