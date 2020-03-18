Развитие сотрудничества в энергетике обсудили Азербайджан и Молдавия

Глава азербайджанского МИД провел встречу с коллегой из Молдавии. Стороны поговорили о развитии связей двух стран различных сферах.

В среду, 9 апреля, состоялась встреча главы МИД Азербайджана и госсекретаря МИД Молдавии. Об этом рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Центральными темами переговоров Самира Шарифова и Сергея Михова стали вопросы взаимодействия в различных сферах. В частности, стороны поговорили о сотрудничестве в энергетике, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также министры коснулись ряда региональных и международных тем.

Согласно сообщению ведомства, представители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Молдавии провели сегодня политконсультации.