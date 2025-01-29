Вестник Кавказа

Президент Азербайджана пригласил Китай сотрудничать в зеленой энергетике

Президент Азербайджана пригласил Китай сотрудничать в зеленой энергетике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан активно сотрудничает с китайскими компаниями. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и пригласил их стать партнерами в зеленой энергетике.

Сегодня Азербайджан активно сотрудничает с компаниями из Китая, заявил президент республики Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА в Баку международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Он также пригласил их стать стратегическими партнерами Азербайджана в различных областях, особенно в сфере зеленой энергии.

"Мы ведем переговоры с некоторыми китайскими компаниями о прямом инвестировании в сектор зеленой энергетики"

- Ильхам Алиев

Китайские компании уже стали партнерами Азербайджана в производстве средств зеленого общественного транспорта, отметил президент. В 2025 году уже запущены новые автобусы и установлены солнечные панели.

Напомним, что в последнее время Азербайджан взял курс на укрепление сотрудничества с Китаем. Ранее депутат Милли Меджлиса (парламента) Фариз Исмаилзаде передал, что Баку интересуют инвестиции китайских компаний в освобожденные от оккупации территории.

Кроме того, уже в апреле состоится визит Ильхама Алиева в Китай. Это стало известно после его встречи с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей Лю Цзяньчао в Баку. На ней они также обсуждали двусторонние отношения стран, Срединный коридор и проект "Один пояс, один путь".

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