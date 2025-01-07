Азербайджан взял курс на углубление сотрудничества с Китаем

В Баку заявили, что намерены углублять сотрудничество с Китаем. В Азербайджане поддерживают принцип "одного Китая". Страны увеличили товарооборот до 20%

Замруководителя азербайджанской дипломатии Эльнур Мамедов написал статью, которая опубликована на сайте китайского телеканала CGTN. В ней говорится об отношениях Баку и Пекина.

Дипломат заявил, что Азербайджан намерен углублять сотрудничество с Китаем на мировой арене, отстаивать общие интересы и вести совместную работу на благо мира и прогресса.

Он напомнил, что в Декларации о стратегическом партнерстве указаны взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательство во внутренние дела.

Заместитель главы азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Баку считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против любой роли его независимости.

Мамедов добавил, что Азербайджан поддерживает принцип "одного Китая", что является последовательной позицией республики на протяжении последних десятилетий.

Замминистра также сказал, что Китай – один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана, входящий в число главных источников импорта. Он сообщил о росте товарооборота.

Дипломат уточнил, что в 2024 году товарооборот между странами увеличился на 20%, а в Азербайджане есть сотни компаний с участием китайского капитала, число которых будет расти.

Кроме того, замруководителя МИД Азербайджана заявил, что Баку активно развивает сотрудничество с Пекином в различных отраслях. В качестве примера она привел энергетическую.

Мамедов указал на то, что страны создают проекты по зеленой энергетике, китайские организации принимают активное участие в развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Помимо экономики и торговле, замглавы МИД обратил внимание и на гуманитарные связи. Дипломат в своей статье напомнил о безвизовом режиме для граждан Китая с июля 2024 года.

Он сообщил, что количество китайских туристов в Азербайджане за последний год возросло в два раза. По его словам, увеличению поспособствовали прямые рейсы из Пекина и Урумчи в Баку.

В заключение Мамедов сказал, что в настоящее время азербайджанская сторона активно работает с китайской над вопросом неограниченного и взаимного освобождения от виз.