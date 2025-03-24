Президент Азербайджана посетит Китай в апреле

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай состоится уже в этом месяце. Об этом сообщил член ЦК Коммунистической партии КНР и заведующий отделом международных связей Лю Цзяньчао.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай состоится в апреле, заявил член Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующий отделом международных связей Лю Цзяньчао на конференции "Азербайджано-китайское стратегическое партнерство: консолидация и продвижение сотрудничества на Глобальном Юге" в Баку.

"В апреле этого года президент Ильхам Алиев посетит Китай. В рамках этого визита мы примем решения по более конкретным проектам"

- Лю Цзяньчао

Он отметил, что Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для углубления двусторонних отношений, и указал, что официальный Пекин полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Политик также выразил благодарность Баку за поддержку проекта "Один пояс – один путь".

Строительство Зангезурского коридора имеет важное значение, так как его реализация еще больше укрепит связь между Европой и Азией, подчеркнул Цзяньчао. Он передал, что компании из Китая должны играть более активную роль в его создании.

Напомним, что ранее днем состоялась встреча Ильхама Алиева с Лю Цзяньчао. На ней обсуждались двусторонние отношения стран, Срединный коридор и проект "Один пояс, один путь".