Иран заработал более $1 млрд на импорте золота

Исламская Республика Иран заработала на импорте золота более $1 млрд. Страна входит в пятерку крупнейших импортеров драгметалла в мире.

Иран импортировал более 80 тонн золота за прошлый год, что принесло стране прибыль в $1,3 млрд за счет стремительного роста стоимости драгметалла, сообщают иранские СМИ.

Согласно отчету таможенником Исламской Республики, Иран закупил золота на $6,5 млрд, стоимость импортированных объемов золота сейчас составляет $7,8 млрд.

Ранее глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что Иран входит в пятерку крупнейших покупателей золота в мире. Власти страны также перевели в драгметалл около 20% резервов страны.