Вестник Кавказа

Иран заработал более $1 млрд на импорте золота

Иран заработал более $1 млрд на импорте золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламская Республика Иран заработала на импорте золота более $1 млрд. Страна входит в пятерку крупнейших импортеров драгметалла в мире.

Иран импортировал более 80 тонн золота за прошлый год, что принесло стране прибыль в $1,3 млрд за счет стремительного роста стоимости драгметалла, сообщают иранские СМИ. 

Согласно отчету таможенником Исламской Республики, Иран закупил золота на $6,5 млрд, стоимость импортированных объемов золота сейчас составляет $7,8 млрд. 

Ранее глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что Иран входит в пятерку крупнейших покупателей золота в мире. Власти страны также перевели в драгметалл около 20% резервов страны.

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