Иран готов снизить уровень обогащения урана после переговоров с США – СМИ

Иран и США могут пойти на уступки в переговорах друг с другом, сообщают иранские СМИ. В частности, Исламская Республика готова снизить уровень обогащения урана.

Иран в рамках переговоров с Соединенными Штатами может согласиться на снижение уровня обогащения урана. Об этом пишет газета Javan.

По данным издания, в Исламской Республике могут пойти на это в обмен на полное снятие санкций и прекращение поддержки иранской оппозиции со стороны США.

Ранее сообщалось, что Иран готов будет провести прямые переговоры с США только в том случае, если американская сторона согласится отменить часть экономических ограничений. В свою очередь, в США допустили усиление санкционного давления на ИРИ, если договоренности по ядерному соглашению не будут достигнуты.

Ранее в пресс-службе Госдепа сообщили, что делегации двух стран в ближайшую субботу проведут всего лишь встречу, а не переговоры.